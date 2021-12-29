Офис Зеленского исключил возможность досрочных выборов в Раду

Киев, 29 декабря. Киев не видит причин для организации досрочных выборов в Раду, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, депутаты Верховной рады должны продолжать движение страны по сути реформирования. Именно этого ждет от парламентариев президент Украины Владимир Зеленский, и они с этим справляются.

«Парламент этого созыва выполняет свою работу - не без проблем, но в целом эффективно», — сказал он.

Вместе с тем сторонник Зеленского добавил, что слухи о досрочных выборах являются «чисто политтехнологическим приемом».

Ранее политолог Вадим Карасев предложил освежить состав парламента Украины. Эксперт выразил надежду, что так удастся разрешить политический кризис в стране.