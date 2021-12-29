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Полузащитник Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин»

Спорт
Полузащитник Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 29 декабря. «Спартак» и «Рубин» договорились о трансфере хавбека Александра Ломовицкого в казанский клуб, сообщается на сайте красно-белых. Футболист присоединится к новой команде на зимних сборах.

Пресс-служба казанцев уточняет, что соглашение Ломовицкого рассчитано на 4,5 года — до 2026 года. Другие детали контракта не приводятся.

«Мы благодарим Александра за годы, проведенные в родном клубе, и желаем ему удачи!» — следует из сообщения пресс-службы московского клуба.

Ломовицкий дебютировал за «Спартак» в 2018 году и с тех пор сыграл за красно-белых в 46 матчах. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, в активе команды 23 очка.

Руководство «Спартака» осталось недовольно результатами красно-белых в первом круге чемпионата России. В декабре с поста главного тренера был уволен Руй Витория. Итальянский специалист Паоло Ваноли сменил португальца на этой должности.

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футбол рубин спартак ломовицкий
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