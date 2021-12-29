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Из Йошкар-Олы отправился первый поезд в Санкт-Петербург
Общество
Из Йошкар-Олы отправился первый поезд в Санкт-Петербург
Nation News  /  Екатерина Наумкина

Йошкар-Ола, 29 декабря. В столице Марий Эл запущено долгожданное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом.

Запуск 28 декабря железнодорожного сообщения между Йошкар-Олой и Санкт-Петербургом стал по-настоящему историческим событием, так как более 50 лет марийцам был доступен всего один поезд до Москвы и пригородные маршруты до Яранска и Казани. Отныне жители Марий Эл смогут без пересадок добираться до многих крупных городов России, сообщает «МедиаПоток».

Уточняется, что поезда будут отправляться из Йошкар-Олы через день, время в пути до Санкт-Петербурга займет 36 часов. Из Санкт-Петербурга первый рейс до Йошкар-Олы состоится 30 декабря, вагоны войдут в состав поезда №337/338 сообщением Санкт-Петербург — Самара. На пути следования поезд сделает остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иваново, Ярославле, Рыбинске, Бологом и других станциях.

Ранее ФАН сообщал о готовности руководства РЖД рассмотреть и проработать вопрос о запуске железнодорожного сообщения не только между Йошкар-Олой и Петербургом, но и с городами южного направления. Это стало реакцией на вопрос журналистки «Марийской правды» президенту России во время его ежегодной пресс-конференции.

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