Критик Троицкий включил альбомы Noize MC и Oxxxymiron в список лучших в 2021 году

Москва, 29 декабря. Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал альбомы рэперов Noize MC («Выход в город») и Oxxxymiron («Уродство и красота») лучшими по итогам 2021 года. Он отметил, что в этом году больше качественных пластинок было у рэп-исполнителей.

По его мнению, именно пластинки Noize MC и Oxxxymiron стали топовыми в этом году. Что касается рока, то он отметил Tequilajazzz «Камни», «ДДТ» «Творчество в пустоте» и Mujuice Melancholium.

По словам Троицкого, в этом году не было пластинок, которые бы его разочаровали. Однако критик признался, что есть альбомы, которые не оправдали его ожиданий.

«Альбом Земфиры «Бордерлайн» меня не то чтобы разочаровал, но, на мой взгляд, далеко не лучший. Вообще говоря, не особо я и очаровывался ее последними альбомами, на мой вкус, у нее после «Спасибо» особо интересных работ не было», — указал музыкальный критик для Telegram-канала «Радиоточка НСН».

«Яндекс. Музыка» тоже подвела итоги и выбрала лучших исполнителей. Артистами года стали скандальный рэпер Моргенштерн и певица Мари Краймбрери, пишет «Вечерняя Москва». Прорывом года назвали итальянскую группу Maneskin.