Солист Little Big Прусикин похоронил отца, с которым не общался 15 лет

Москва, 29 декабря. Рок-музыкант Илья Прусикин признался, что пережил потерю отца. По словам артиста, он так и не успел помириться с ним перед его смертью.

Прусикин стал гостем YouTube-проекта «Зашкварные истории». Неожиданно он выбрал комедийное шоу, чтобы поделиться переживаниями. Как оказалось, артист долгие годы не поддерживал общение с родным отцом. Прусикин признался, что надеялся на примирение, но не успел восстановить отношения перед его похоронами.

«У меня умер отец. Такое бывает, я не разговаривал с отцом 15 лет. И когда я решил помириться с ним, я понял, что был не прав, он умер», — поделился артист.

Несмотря на печальную историю, Прусикин вспоминал ее продолжение со смехом. Похороны прошли в Сосновом Бору. Солист Little Big положил цветы к гробу и только затем понял, что покойный не был его отцом. Путаница поставила его в неловкое положение, но помогла справиться с утратой.

Прусикин также намекнул, что может переживать потерю новых отношений с певицей Софьей Таюрской. Артист опубликовал Stories, написав слово «расставание» без дополнительных комментариев.