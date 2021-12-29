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iNews: пророчество Путина о повторении США судьбы СССР начало сбываться

Политика
iNews: пророчество Путина о повторении США судьбы СССР начало сбываться
Федеральное агентство новостей

Пекин, 29 декабря. Соединенные Штаты уже перешагнули порог на пути к тяжелейшему кризису, пишет китайское издание iNews.

Череда событий нанесла серьезный удар по США, которые были уверены в устойчивости своей позиции. Все началось в пандемию коронавирусной инфекции, которая обличила серьезный кризис, уже давно назревавший в Соединенных Штатах. Приход Джо Байдена к власти только усугубил ситуацию. Новый президент предпочел уделять больше внимания внешней политике, отложив внутренние проблемы в долгий ящик. Вишенкой на торте служит противостояние демократов и республиканцев по решению об увеличении лимита взятых в кредит средств. В результате политической неразберихи страна оказалась на грани дефолта, пишет «ПолитРоссия».

По словам китайского журналиста, президент России Владимир Путин в ходе своего июньского выступления на Петербургском международном экономическом форуме предсказал такое развитие событий. Российский лидер сравнил США с поздним Советским Союзом, который игнорирует собственные проблемы, высокомерно считая, что со всем можно справиться. Тогда этим словам не придали значения, но сегодня пророчество начинает сбываться.

Стоит отметить, что разочарованность американцев в Байдене четко прослеживается по падению рейтинга американского лидера. В конце декабря его поддерживал всего 41% опрошенных. Этот показатель постоянно уменьшается.

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путин ссср байден
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