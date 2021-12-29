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Bloomberg: Пентагон скатывается в финансовую пропасть из-за гиперзвуковой гонки с Россией

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 12:27
Армия
Bloomberg: Пентагон скатывается в финансовую пропасть из-за гиперзвуковой гонки с Россией
airforce.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 29 декабря. США тратят миллиарды долларов, чтобы догнать Россию и Китай в сфере разработки гиперзвукового оружия, однако никаких значительных успехов они так не достигли.

В публикации американского издания Bloomberg говорится, что США считают одной из своих приоритетных целей сокращение технологического отставания от основных оппонентов. Примечательно, что сегодня за госконтракты на разработку нового оружия борются все ведущие американские оборонные предприятия, передает «ПолитРоссия».

«Возобновление интереса военных к сверхвысокоскоростным ракетам, вызванное опасениями отставания США от России и Китая, открывает двери для выгодных контрактов», — говорится в статье.

По оценкам военных аналитиков, расходы на создание новых боевых систем составят 28,5 миллиарда долларов в ближайшие несколько лет. Некоторые эксперты говорят, что из-за гиперзвуковой гонки Пентагон скатывается в финансовую пропасть.

Ранее сообщалось, что западные аналитики включили российские гиперзвуковые боевые системы в список самого лучшего и перспективного мирового оружия. Стоит отметить, что недавние успешные запуски ракет «Циркон» привели в замешательство американских военных, передает ytro.news.

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