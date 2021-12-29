Продажу алкогольных напитков запретили в Кызыле на время новогодних праздников

Кызыл, 29 декабря. Мэрия города Кызыл ввела запрет на розничную продажу алкоголя с 31 декабря текущего года до 9 января 2022 года.

Согласно постановлению, местные жители не смогут в период новогодних праздников покупать спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Опасность употребления спиртных напитков в течение нескольких дней без перерыва ранее объяснила терапевт Алена Хрипкова. Если человек пьет алкоголь несколько дней подряд, то у организма нет времени справиться с поступающим спиртным.