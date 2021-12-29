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Ветеран войны в Донбассе Матюшин о фильме «Гранит»: Не отпускает до последней минуты

Общество
Ветеран войны в Донбассе Матюшин о фильме «Гранит»: Не отпускает до последней минуты
кадр из фильма «Гранит»  / 

На НТВ 28 декабря состоялся премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Действие киноленты разворачивается в Республике Мозамбик. По сюжету, отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен. В то же время в Мозамбик прибывает главный герой фильма с позывным «Гранит». Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности террористов и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с террористами один на один.

Как отметил лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин, это фильм о действиях российских инструкторов в Африке.

«Фильм, как и предыдущие («Турист», «Солнцепек», трилогия «Шугалей»), снят качественно. Подбор актеров на роли главных героев отменный, а сам сюжет держит, не отпуская, до последней минуты. За что надо сказать спасибо сценаристам. Отдельно порадовали шевроны Новороссии на рукавах некоторых героев. Вообще, вопреки либеральным воплям такие фильмы крайне нужны. Они полезны, они воспитывают в мальчиках настоящих мужчин, повышают авторитет людей, отстаивающих интересы России на всем земном шаре. У нынешней молодежи появились достойные примеры для подражания», — пояснил Александр Матюшин.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

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