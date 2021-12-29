Аренда жилья наиболее заметно подорожала в Сочи и Калининграде

Москва, 29 декабря. Сочи и Калининград возглавили рейтинг городов по росту ставок на арендное жилье в РФ по итогам 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

В Сочи однокомнатное жилье поднялось в цене на 42,8%, двушки — на 42,6%, трешки — на 40%. В Калининграде рост цен составил 25,6%, 37% и 40,8% соответственно, сообщается в материалах.

В Санкт-Петербурге арендные однушки подорожали за год на 19%, до 27,6 тыс. рублей в месяц, двушки — на 28,8%, до 41,6 тыс. рублей в месяц, а трешки — на 21,7%, до 55,3 тыс. рублей в месяц. В Москве этот показатель вырос на 18,7%, до 45 тыс. рублей в месяц, на 20,9%, до 54,9 тыс. рублей и на 16,2%, до 64,1 тыс. рублей в месяц соответственно.

Спрос россиян на жилье за границей для получения ВНЖ и гражданства поднялся в ноябре 2021 года на 15% относительно октября. Об этом говорится в материалах агентства Skolkovo Realty.