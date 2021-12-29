Эксперты ЦИАН назвали города России с минимальным ростом цен на новое жилье

Москва, 29 декабря. Единственным крупным городом РФ, где с начала 2021 года подешевели квартиры в новостройках, стал Хабаровск. Об этом сообщили аналитики ЦИАН, передает РБК.

Средняя стоимость квадратного метра в этом городе сократилась на 3,4%, до 98,4 тыс. рублей.

Минимальный рост стоимости был отмечен в Набережных Челнах, где цена одного «квадрата» за год в среднем поднялась на 3,9%, до 71,2 тыс. рублей. В Махачкале этот показатель возрос на 5,1% — до 37,4 тыс. рублей. В Челябинске стоимость новостроек повысилась на 9,2% (до 61,7 тыс. рублей), в Нижнем Новгороде — на 10,1% (до 105,9 тыс. рублей), передает «ФедералПресс».

В Москве средняя цена 1 кв. м первичного жилья с начала 2021 года увеличилась на 30,1%, до 296,6 тыс. рублей, свидетельствуют данные ЦИАН.

Вторичное жилье подорожало в России на 37% за год. На этом рынке цена квадратного метра в 16 крупных городах страны в среднем составила 104,9 тыс. рублей.