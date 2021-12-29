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Лыжница Вероника Степанова призналась, что считает себя «никем» в сравнении с Бузовой

Спорт
Лыжница Вероника Степанова призналась, что считает себя «никем» в сравнении с Бузовой
TACC  /  Marius Simensen / Bildbyran via ZUMA Press

Москва, 29 декабря. Лыжница Вероника Степанова ответила на высказывание главы ФЛГР Елены Вяльбы, которая считает ее «сырой». Спортсменка заявила, что не стремится к звездной славе.

Глава Федерации лыжных гонок России Вяльба заявила, что Степанова все еще не завоевала популярность. В ответ лыжница опубликовала пост в Instagram, где призналась, что не мечтает о статусе селебрити, который получила телеведущая Ольга Бузова.

«Звезда — это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь», — заявила спортсменка.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение Степановой. Журналист иронично намекнул, что спортсменка готова соглашаться со всеми заявлениями Вяльбы. В ответ Степанова подчеркнула: она не расстроена и уверена в правоте главы ФЛГР.

Степанова завоевала золото в составе женской сборной по лыжным гонкам на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Спортсменки обошли конкуренток из Швеции и Норвегии.

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бузова степанова лыжные гонки
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