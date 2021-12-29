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Политик Делягин считает, что сильный Евросоюз не нужен США и Великобритании

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 12:09
Политика
Политик Делягин считает, что сильный Евросоюз не нужен США и Великобритании
Pr Scr youtube.com

Москва, 29 декабря. Против Евросоюза сейчас идет целенаправленная кампания. Соответствующее заявление сделал зампредседатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.

По словам экономического эксперта, сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь нужна Берлину и остальному Европейскому союзу. Он также указал на то, что некоторые государства не хотят видеть сильный ЕС рядом с собой, именно поэтому они вставляют ему палки в колеса. Делягин раскрыл правду о том, кому на самом деле выгодно превратить Евросоюз в руины.

«Финансовому спекулянту нужна нестабильность, а что может быть более нестабильное, чем холодная зима в сытой стране? Вернее, в стране, которая привыкла считать себя сытой, пусть даже такой уже не является», — высказал свое мнение политик.

Соединенные Штаты хотят уничтожить экономику Германии, считает Делягин. Он отметил, что Великобритания в этом плане согласна с позицией Вашингтона. Ее отношение можно охарактеризовать при помощи фразы: «Европа должна лежать в руинах, чтобы мы могли над ней властвовать без американцев», добавил эксперт.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила со своим мнением насчет газопровода «Северный поток — 2». По словам главы МИД Германии, он играет геостратегическую роль

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Михаил Делягин сша руины ес
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