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Астрологи назвали знак зодиака, которому предначертано быть несчастным

Общество
Астрологи назвали знак зодиака, которому предначертано быть несчастным
pixabay.com

Москва, 29 декабря. Некоторым знакам зодиака уготована менее удачливая и счастливая судьба. Астрологи считают, что такая жизнь ожидает и людей, рожденных под созвездием Рака.

Эксперты полагают, что Раки склонны к чувству вины и чрезмерному самоконтролю. Вселенная даровала таким людям тонкое мироощущение, из-за которого они не могут спокойно жить. Представители данного созвездия совестливые и ответственные. Требовательность знака к себе отрицательно сказывается на других, считают астрологи.

Астрологи назвали знак зодиака, которому предначертано быть несчастным
pixabay.com /

Раки легко могут проникнуться доверием даже к плохо знакомому человеку и легко пойти навстречу тому, кто умеет играть на чувствах. При этом они не учатся на своих ошибках и продолжают оступаться вновь и вновь.

Раскрыть свой потенциал Раки могут с помощью творческой деятельности, например, рисования или музыки. Как отмечают специалисты, среди представителей этого созвездия много известных артистов.

«Искренняя натура с тонкой душевной организацией лучше всего раскрывается в творчестве», — отметили астрологи.

Самыми счастливыми и удачливыми знаками зодиака оказались Львы, Близнецы и Водолеи. Астрологи считают, что этим созвездиям легко реализовать самые заветные желания.

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