Кедми ответил Боррелю на слова о «неприемлемых требованиях» России

Москва, 29 декабря. Никого не волнует мнение главы евродипломатии Жозепа Борреля насчет выдвинутых Россией требований по гарантиям безопасности к США и другим странам НАТО, заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт заявил, что все ключевые решения будут приниматься на российско-американских переговорах в середине января. По его словам, Боррель недавно заявил о «неприемлемых требованиях» России по безопасности, однако его мнение никто не учитывает.

«Вся дискуссия переходит именно в ту сферу, в которой ему (Боррелю) делать нечего, и переговоры начинаются между НАТО и Россией, между РФ и США», – заявил Кедми в эфире программы «Полный контакт».

По словам политолога, журналисты и политики могут делиться мнениями насчет предстоящих переговоров, однако на их ход и итоговые решения это не повлияет. Кедми отметил, что принципиально важную роль играют совсем другие вещи. На слова Борреля эксперт ответил, задав всего один встречный вопрос.

«То же самое – никого не интересует, где будет через месяц – через два генеральный секретарь НАТО. Вопрос в том: будет ли НАТО, и в каких границах. И где будут стоять американские войска, и где будут стоять войска НАТО», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США пройдут 10 января и будут включать в себя обсуждение обеспокоенностей обеих сторон. По словам российских дипломатов, американцам не удастся «заболтать» тему безопасности, передает ytro.news.