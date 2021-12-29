Ломаченко и Шовковский вошли в рейтинг кандидатов на пост президента Украины

Киев, 29 декабря. Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBC и WBO Василий Ломаченко и бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский вошли в рейтинг кандидатов на пост президента Украины среди людей, не имеющих отношение к политике.

Согласно результатам опроса Центра экономических и политических исследований имени Разумкова, за Ломаченко проголосовали 2% опрошенных или 4% тех, кто примет участие в выборах. У ассистента тренера сборной Украины Шовковского 1% и 3% соответственно.

Отмечается, что лидером рейтинга является журналист Дмитрий Гордон (9% и 27%).

Напомним, в середине декабря Ломаченко в титульном бою победил представителя Ганы Ричарда Комми и завоевал чемпионский пояс WBO Inter-Continental. Украинец отправил оппонента в нокдаун в пятом раунде, а в девятом раунде победил техническим нокаутом.