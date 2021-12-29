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Хабенский внес свое правило жизни в работу МХТ имени Чехова

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 11:55
Общество
Хабенский внес свое правило жизни в работу МХТ имени Чехова
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 декабря. Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский распланировал жизнь учреждения культуры на два года. По такой системе ему проще работать.

Сам артист привык планировать свою жизнь — и съемки, и работу в театре, и время на семью. По такому же правилу он захотел построить работу в легендарном театре.

«Пока поставил расписание жизни театра на 2022–2023 и 2023–2024 годы. Это моя обычная система. По жизни. Так проще и понятнее либо соглашаться на новые авантюры, либо отказываться от них, просто понимая, что у тебя впереди. Я предложил этой же жизнью пожить театру», — указал знаменитый актер в интервью изданию «Лента.ру».

Хабенский честно рассказал, что назначение на должность художественного руководителя театра стало для него большим вызовом. Ему приходится быстро всему учиться. Однако артист не унывает, он вспоминает слова своего мастера Вениамина Фильштинского, который преподавал в ЛГИТМиК (ныне РГИСИ), указала «Культуромания».

«[Он] нам всегда говорил: «Не останавливайтесь, учитесь». Пока так и делаю», — добавил 49-летний актер.

О назначении Хабенского на пост худрука МХТ имени Чехова стало известно в конце октября. Актер заменил на этой должности Сергея Женовача, который возглавлял театр с 2018 года.

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