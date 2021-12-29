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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги

Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги
Невские Новости

Москва, 29 декабря. Астрологи рассказали о пяти знаках зодиакального круга, которым больше остальных везет в финансовых вопросах.

Эксперты отмечают, что знак зодиака способен не только предопределить характер человека, но и рассказать об успехе в той или иной сфере. Например, Тельцы не стесняются своего желания жить в роскоши и богатстве. Но им приходится много трудиться, чтобы обеспечить престижный уровень жизни как себе, так и своим близким.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги
pixabay.com /

Чаще всего испытывают удачу в денежных вопросах и общительные Близнецы. При этом таким людям не чужды бесполезные траты и пронизывающий страх все потерять.

«Рак считается самым бережливым из всех знаков зодиака. Для них деньги — это больше страховка, тем самым они иногда перегибают с этим и больше становятся похожи на скупердяев», — сообщает издание «Вологда Поиск».

А вот Львы любят роскошь и богатство, поэтому готовы бесконечно тратить деньги. Однако нередко таким людям свойственны займы без намерения вернуть средства.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги
pxhere.com /

Что касается целеустремленных Скорпионов, они умеют зарабатывать и достигать поставленных целей. Именно такие качества позволяют добиваться финансового благополучия.

Астролог и нумеролог Людмила Никишина ранее рассказала, каким будет первый месяц 2022 года для всех знаков зодиака. По ее словам, в январе повезет людям, которые отличаются индивидуальностью и не используют чужие идеи.

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финансы деньги знаки зодиака
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