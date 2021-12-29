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В России изменятся правила постановки на учет некоторых автомобилей

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 11:49
Общество
В России изменятся правила постановки на учет некоторых автомобилей
unsplash.com  /  Courtney Corlew

Москва, 29 декабря. Правила постановки некоторых автомобилей на учет изменятся в России с 2022 года. После принятия закона об отмене обязательного техосмотра для учета введут новый документ — диагностическую карту.

Нововведения затронут автомобили и мотоциклы старше четырех лет. Новый собственник транспортного средства должен успеть в течение 10 дней с момента покупки зарегистрировать машину. Это время можно ездить без государственных номеров. Но если владелец не получит госномер за указанный период, ему грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей.

Депутаты Государственной думы на прошлой неделе приняли в третьем чтении закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта. От этой процедуры освободили легковые авто и мотоциклы, используемые для личных нужд. Владельцев личного транспорта также не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

Обязательный техосмотр останется для коммерческого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также личного автотранспорта, который применяется в служебных целях.

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техосмотр постановка на учет диагностическая карта
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