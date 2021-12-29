Композитор Малахов сообщил о смерти жены после длительной борьбы с раком

Москва, 29 декабря. Композитор Алексей Малахов поделился горькой новостью: не стало его супруги. Женщина несколько лет вела борьбу с раком.

Раздавленный горем Малахов оставил на своей странице в Instagram пост, посвященный жене. Он назвал супругу Светлану единственной, первой и последней любовью. Композитор до глубины души любил свою жену, которой в 2012 году поставили страшный диагноз.

Супруги на протяжении нескольких лет боролись с онкологическим заболеванием. Композитор указал, что и десять, и пять, и два года назад врачи говорили ему, что жене осталось совсем немного. Но несмотря на прогнозы медиков, Светлана продолжала жить и бороться с болезнью. Однако рак оказался сильнее, композитор не может поверить в смерть жены.

Prt Scr instagram.com / @alekseymalakhov

«Я ненавижу все эти слова: «Соболезную и земля пухом!» Как будто луч солнца ушел навсегда», — добавил Малахов.

Тем временем актриса Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с раком. Два года назад артистка пропала с экранов и перестала выходить в свет. Выяснилось, что у кинодивы рак головного мозга.