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Руспродсоюз подсчитал, во сколько россиянам обойдутся блюда к новогоднему столу

Экономика
Руспродсоюз подсчитал, во сколько россиянам обойдутся блюда к новогоднему столу
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 29 декабря. Для приготовления салата оливье на семью из четырех человек потребуется 377,3 рубля, что на 20,7% дороже, чем годом ранее, заявил исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Салат сельдь под шубой на четверых обойдется в 215 рублей, рост стоимости, по сравнению с прошлым годом, составил 22,23%. Помимо общих овощей с оливье, в селедке под шубой использована свекла, которая за год подорожала с 29,2 рубля до 41,9 рубля за килограмм. Сельдь выросла в цене с 200,9 до 228,4 рубля за килограмм.

«Ключевыми причинами роста цен в этом году стали проблемы с урожаем; птичий грипп в птицеводстве; рост стоимости сырья для производства. Они привели к перемещению роста цен в оптовый сегмент поставок на майонезные комбинаты. Другие причины — удорожание логистики и рост остальных расходов в себестоимости производства продуктов», — добавил Востриков.

Российских граждан ранее предупредили об увеличении стоимости традиционных новогодних продуктов. Согласно данным Росстата, четыре порции оливье обойдутся россиянам в 416 рублей.

Прогнозы по росту продуктовых цен на 2022 год читателям представило издание «ФедералПресс».

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рост цен оливье руспродсоюз сельдь под шубой
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