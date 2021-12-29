Авербух намекнул на неуместность идеи Плющенко о турнире Туктамышевой и Щербаковой

Москва, 29 декабря. Хореограф Илья Авербух прокомментировал предложение олимпийского чемпиона Евгения Плющенко устроить контрольное испытание для фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой накануне чемпионата Европы.

Чемпионат России по фигурному катанию обернулся для Анны Щербаковой третьим местом на соревнованиях. Евгений Плющенко жестко отреагировал на решение судей относительно спортсменки и предложил устроить турнир, где фигуристка посоревновалась бы с Елизаветой Туктамышевой.

Илья Авербух скептически отнесся к этой идее. Хореограф намекнул, что предложение Плющенко неуместно в преддверии будущих соревнований, передает РИА Новости.

«На данный момент никаких дополнительных прокатов делать, конечно, не стоит. Нужно дать девочкам спокойно готовиться к чемпионату Европы», — отметил хореограф.

Авербух также добавил, что состав команды для соревнований уже сформирован. Поэтому федерация сможет заменить участника, если кто-либо из спортсменов выйдет из турнира, передает канал RT.

Подопечная Плющенко Софья Муравьева также продемонстрировала не лучший результат на чемпионате России. Судьи лишили спортсменку одного балла за опоздание на соревнования.