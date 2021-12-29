Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 11:58
11:57
Происшествия
Кузбасского чиновника поймали с ружьем на охраняемой территории заповедника
11:55
Общество
Хабенский внес свое правило жизни в работу МХТ имени Чехова
11:52
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги
11:51
Происшествия
Утопивших в болоте под Челябинском родственницу зятя и тещу приговорили к колонии
11:49
Общество
В России изменятся правила постановки на учет некоторых автомобилей
11:49
Общество
Коммунальная авария на Рабфаковской улице в Петербурге привела к затоплению пяти этажей
11:47
Происшествия
Взявший в заложники мать сочинец ответит за посягательство на жизнь полицейских
11:41
Происшествия
В квартире устроившего стрельбу в больнице Светлограда врача нашли наркотики и оружие
11:41
Общество
Композитор Малахов сообщил о смерти жены после длительной борьбы с раком
11:39
Общество
Трасса Ростов-на-Дону — Элиста в 2022 году станет федеральной
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Fox News перечислил все провалы Байдена после заявления о «возвращении Америки»

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 11:38
Политика
Fox News перечислил все провалы Байдена после заявления о «возвращении Америки»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 декабря. Президент США Джо Байден, вступая в должность, заявил: «Америка вернулась». Однако, как выяснили эксперты Fox News, череда крупных ошибок Белого дома привела только к окончательной деградации позиций Вашингтона на мировой арене.

Всего американские политологи и эксперты по международным отношениям насчитали как минимум три главные осечки нового президента США. Первой стал вывод войск из Афганистана, обернувшийся для Вашингтона геополитической катастрофой и приходом к власти в южноазиатской стране движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в России).

Второй крупной ошибкой стал запуск военного альянса AUKUS, направленного против Китая в Тихоокеанском регионе. Решение Байдена вызвало бурю негодования в странах коллективного Запада, однако самой проигравшей стороной стала Франция. У Парижа буквально увели из-под носа дорогостоящие контракты на строительство атомных подводных лодок, и команда президента Эммануэля Макрона, не стесняясь в выражениях, сравнила произошедшее с «ножом в спину» от Вашингтона. В самом Белом доме образование AUKUS, отмечает радио Sputnik, считают одним из главных достижений прошедшего года.

Fox News перечислил все провалы Байдена после заявления о «возвращении Америки»
Prt Scr youtube.com / Guardian News

Наконец, финальным грубым зевком Байдена под конец 2021 года стала организация и проведение «Саммита за демократию». Это событие носило откровенно идеологизированный, антироссийский и антикитайский характер, отмечают авторы Fox News. Наиболее серьезной ошибкой стало, по мнению аналитиков, демонстративное приглашение на мероприятие представителей Тайваня, в то время как КНР на международной арене отстаивает принцип единого и неделимого Китая.

Также одним из главных политических событий США стали контакты Кремля и Белого дома по гарантиям безопасности. Переговоры по заключению соглашения должны начаться после новогодних праздников, и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец разоблачил хитрость, к которой на переговорах намеревается прибегнуть Вашингтон.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Fox News перечислил все провалы Байдена после заявления о «возвращении Америки»
сша афганистан байден fox news иносми ошибки aukus саммит за демократию
Комментировать