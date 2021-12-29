Вашингтон, 29 декабря. Президент США Джо Байден, вступая в должность, заявил: «Америка вернулась». Однако, как выяснили эксперты Fox News, череда крупных ошибок Белого дома привела только к окончательной деградации позиций Вашингтона на мировой арене.

Всего американские политологи и эксперты по международным отношениям насчитали как минимум три главные осечки нового президента США. Первой стал вывод войск из Афганистана, обернувшийся для Вашингтона геополитической катастрофой и приходом к власти в южноазиатской стране движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в России).

Второй крупной ошибкой стал запуск военного альянса AUKUS, направленного против Китая в Тихоокеанском регионе. Решение Байдена вызвало бурю негодования в странах коллективного Запада, однако самой проигравшей стороной стала Франция. У Парижа буквально увели из-под носа дорогостоящие контракты на строительство атомных подводных лодок, и команда президента Эммануэля Макрона, не стесняясь в выражениях, сравнила произошедшее с «ножом в спину» от Вашингтона. В самом Белом доме образование AUKUS, отмечает радио Sputnik, считают одним из главных достижений прошедшего года.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Наконец, финальным грубым зевком Байдена под конец 2021 года стала организация и проведение «Саммита за демократию». Это событие носило откровенно идеологизированный, антироссийский и антикитайский характер, отмечают авторы Fox News. Наиболее серьезной ошибкой стало, по мнению аналитиков, демонстративное приглашение на мероприятие представителей Тайваня, в то время как КНР на международной арене отстаивает принцип единого и неделимого Китая.

Также одним из главных политических событий США стали контакты Кремля и Белого дома по гарантиям безопасности. Переговоры по заключению соглашения должны начаться после новогодних праздников, и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец разоблачил хитрость, к которой на переговорах намеревается прибегнуть Вашингтон.

1 Организация запрещена на территории РФ.