Сувениры и статуэтки возглавили рейтинг самых бесполезных новогодних подарков

Москва, 29 декабря. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и узнали, какие подарки россияне не хотели бы получить к Новому году.

Согласно исследованию, самыми бесполезными праздничными презентами оказались статуэтки и сувениры — за них проголосовали 6% респондентов. На втором месте кухонная утварь и столовые приборы. Также в список вошли носки, безделушки, и различные сладости. Отмечается, что большая часть опрошенных не получали на Новый год бесполезные подарки.

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При этом опрос показал, что женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки. Около 7% из них заявили, что подарки вовсе не нужны.

Некоторые россияне признались, что иногда передаривали полученные сувениры. Так ответил каждый десятый респондент. Однако подавляющее большинство участников исследования рассказали, что всегда оставляют подарки себе.

Для покупки новогодних подарков 39% россиян тратят до 5 тысяч рублей, еще 27% респондентов — до 10 тысяч рублей. Доля тех, кто готов тратить на презенты более 50 тысяч, составила всего 1%. Это следует из исследования «Авито Работа» и сервиса part-time исполнителей GigAnt.