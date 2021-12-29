МИД Китая отметил широкие перспективы партнерства с Россией

Пекин, 29 декабря. Сотрудничество Китая с Россией имеет большое будущее, уверен официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат обратил внимание, что за первые 11 месяцев 2021 года объем товарооборота между двумя странами превысил отметку в 130 миллиардов долларов. Чжао Лицзянь сделал соответствующее заявление на брифинге.

«Китайские компании активно налаживают контакты с российскими партнерами. Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно развивается», — подчеркнул он.

Партнерство России и Китая имеет широкие перспективы, подчеркнул официальный представитель МИД. Также страны как крупнейшие соседи располагают прочным фундаментом для сотрудничества, добавил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин указал на доверительные отношения между Москвой и Пекином. В контактах сторон нет никакого скрытого смысла, обратил внимание глава государства.