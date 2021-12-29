«Монако» может отправить в отставку Нико Ковача

Фонвьей, 29 декабря. Руководство футбольного клуба «Монако» рассматривает возможность отставки главного тренера Нико Ковача.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, боссы княжеского клуба хотят уволить 50-летнего специалиста по причине отсутствия индивидуального прогресса в команде и все более отдаленных отношений между тренером и игроками.

Немецкий тренер Ковач возглавил «Монако» летом 2020 года. Срок контракта специалиста истекает в 2023 году.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место, набрав 29 очков. За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин. Хавбек, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно из-за отсутствия игровой практики. Футболистом интересуется ряд клубов, в том числе английский «Эвертон».