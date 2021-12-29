Большая часть китайцев считает дружбу с Россией приоритетом для Пекина

Пекин, 29 декабря. Более половины жителей Китая считают развитие отношений с Россией приоритетным курсом для своей страны, говорят данные социологического опроса, который провела местная газета Global Times.

По имеющимся данным, подобная ситуация возникает впервые. Раньше китайцы считали, что Пекин должен больше внимания уделять Европейскому союзу и Соединенным Штатам, однако в 2021 году мнение большинства резко изменилось.

«Отношения между Китаем и Россией в качестве наиболее важных для страны двусторонних международных отношений выбрали 55,6% опрошенных», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления не ежегодной большой пресс-конференции заявил о беспрецедентном уровне доверия между Москвой и Пекином. По его словам, немалую роль в этом играют его личные отношения с китайским коллегой Си Цзиньпином.