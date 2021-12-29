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Историк кино Дюран уверен, что новым агентом 007 будет не женщина

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 11:31
Общество
Историк кино Дюран уверен, что новым агентом 007 будет не женщина
Prt Scr youtube.com  /  James Bond 007

Москва, 29 декабря. Историк кино Филипп Дюран уверен, что нового Джеймса Бонда будет играть не женщина, однако продюсеры удивят поклонников выбором актера на роль агента 007.

Дюран убежден, что не имеет значения, какой цвет кожи будет у главного похитителя женских сердец. По его мнению, должен быть превосходный актер, который придаст образу неожиданные черты.

«Думаю, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится. Или вообще перезапустят весь проект», — указал историк в интервью «Известиям».

Премьера фильма «Не время умирать», который стал последним для Дэниэла Крэйга в образе агента 007, состоялась в сентябре этого года, пишет «Культуромания». Долгое время ходили споры, кто должен стать следующим Джеймсом Бондом. Одни посчитали, что эту роль заслуживает актриса-женщина. Некоторое время назад появились слухи, что новым агентом станет Генри Кавилл, получивший известность после выхода «Человека из стали».

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кино джеймс бонд дюран
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