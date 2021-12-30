«Заграница загранице — рознь»: Милонов против запрета отдыха за границей для депутатов

Нельзя всех чиновников и депутатов стричь под одну гребенку. И устанавливать одинаковые правила, регламентирующие отдых только в России, ведь слуги народа бывают разными, в том числе и с очень низким достатком. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН, комментируя предложение парламентария Султана Хамзаева запретить государственным и муниципальным служащим выезжать за рубеж на новогодних праздниках.

«Пусть он лучше запретит ездить некоторым в Монако отдыхать или куда-нибудь там в Сен- Тропе. Пускай он с этими людьми начнет дискутировать. Я не могу осуждать обычного честного клерка, который копил там полгода для того, чтобы свозить своего ребенка из холодного Норильска, условно говоря, на пять дней на море скромненько, куда-нибудь в Египет. Если у нас в стране зимой нет теплого моря, то оно есть в других местах. Заграница загранице — рознь. И для этих чиновников выезд в новогодний праздник является спасением и выходом из депрессии. Я понимаю, что Хамзаев нигде не был на севере в других местах, он у себя в Дагестане сидит. И у него тепло. А вот во многих местах России очень холодно», — заявил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Виталий Милонов подчеркнул, что его коллеге по Госдуме следовало бы направить свою энергию в другое русло — например, на развитие туристической сферы в Дагестане.

«Если господин Хамзаев проявил бы большее участие в обустройстве Каспийского побережья, то тогда бы у нас еще и Каспийское побережье было массовой зоной отдыха. Не зимнего, конечно, но летнего сезона. Так что надо не ограничения вводить, а заниматься развитием курортов Дагестана. И люди туда с большим удовольствием поедут. А просто запретить и ничего не делать — это расписываться в собственной беспомощности. Так что я очень рад, что эта инициатива послужит для Хамзаева отправной точкой, чтобы действительно начать заниматься развитием курортной территории наших замечательных кавказских республик и развивать дагестанский туризм», — отметил Виталий Милонов.

Накануне парламентарий Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма. Об этом депутат сообщил в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», — отметил Хамзаев.

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Он добавил, что многие депутаты, которые планируют провести новогодние праздники в России, поддержали его инициативу. Ранее вместо фиксированных новогодних каникул лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить 15 дней к ежегодному отпуску россиян. По его мнению, длительные новогодние каникулы провоцируют людей на пьянство и наносят огромные потери экономике, поэтому присоединение этих выходных к отпускам скажется положительно.