Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории с 36 тысячами набранных очков в НБА

Лос-Анджелес, 29 декабря. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за время выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал 36 000 очков, став третьим игроком в истории лиги по этому показателю.

Как напоминает пресс-служба НБА, лидером по количеству набранных очков является легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (38 387) и звезда «Юты Джаз» Карл Мэлоун (36 928).

Congratulations to LeBron James (@KingJames) of the @Lakers on becoming the third player in NBA history to eclipse 36,000 points scored ???? pic.twitter.com/6OdM7Vk5dG