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Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории с 36 тысячами набранных очков в НБА

Спорт
Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории с 36 тысячами набранных очков в НБА
Global Look Press  /  Javier Rojas/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 29 декабря. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за время выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал 36 000 очков, став третьим игроком в истории лиги по этому показателю.

Как напоминает пресс-служба НБА, лидером по количеству набранных очков является легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (38 387) и звезда «Юты Джаз» Карл Мэлоун (36 928).

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом НБА.

Напомним, ранее издание Sports Illustrated опубликовало обновленный рейтинг лучших игроков заокеанской лиги, где лидером стал форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. Главная звезда «озерников» Джеймс замкнул топ-3. Вторая строчка досталась действующему чемпиону НБА Яннису Адетокунбо.

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баскетбол нба джеймс
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