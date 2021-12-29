Взявший в заложники мать сочинец ответит за посягательство на жизнь полицейских

Следователи в Центральном районе Сочи возбудили в отношении 32-летнего мужчины уголовное дело. Его подозревают в посягательстве на жизнь силовиков (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Установлено, что мужчина проживал с родителями в одном из домов, расположенных по улице Красной в городе Сочи. По данным следствия, вечером 28 декабря 2021 года подозреваемый, находясь дома, с использованием огнестрельного оружия стал удерживать дома свою 62-летнюю мать. Прибывшие на место по вызову местных жителей сотрудники правоохранительных органов попытались пресечь противоправные действия фигуранта. В ответ на это мужчина произвел неоднократные выстрелы в правоохранителей», — рассказали ФАН в СКР по Краснодарскому краю.

В этот момент сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по краю провели спецоперацию и обезоружили сочинца. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас злоумышленник задержан, следователи ведут работу, мера пресечения пока не избрана, но это будет сделано в ближайшее время. По уголовному делу также назначили ряд экспертиз.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По имеющимся данным, мужчина страдает психическим заболеванием, эта информация в настоящее время проверяется», — добавили в краевом СКР.

В отношении подозреваемого решили провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее ФАН писал, что сотрудники правоохранительных органов в Сочи 28 декабря около 20:00 получили сообщение от жителей улицы Красная, что в частном доме раздаются хлопки, которые похожи на звуки выстрелов. После выяснилось, что мужчина взял в заложники свою мать.