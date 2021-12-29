Расхламляемся: как дать вторую жизнь ненужной одежде или куда ее пристроить

Перед Новым годом принято приводить в порядок дела, избавляться от ненужного хлама и вещей. Как правило, очень много всего скапливается на антресолях и занимает полки в шкафу. Чаще всего это одежда, которая либо вышла из моды, либо стала не по размеру, но случается так, что в «отложенных на всякий случай» оказываются и совершенно новые вещи. Что делать с вещами, которые и выкинуть жалко, и носить уже точно никто не будет, в беседе с ФАН рассказала стилист по одежде Кати Зобкова.
По словам специалиста, залежавшиеся вещи забирают энергию человека и не позволяют купить ту одежду, которая действительно нужна. При этом зачастую никто не догадывается, что подобным вещам можно подарить новую жизнь.
«Есть несколько вариантов, как поступить с хорошей одеждой, которую не носите, и которая лишь занимает место на полках. Во-первых, стоит пройтись по близкому кругу: поделиться вещами с знакомыми, друзьями подругами. Вполне возможно, кто-то с удовольствием примет эти вещи и будет их носить с удовольствием. Также можно воспользоваться достижениями современных технологий и запустить челлендж по обмену вещами с подписчиками в соцсетях», — предложила стилист.
Более хлопотный путь, но и более выгодный — это продать вещи через такие доски объявлений, как «Авито», «Юла» или Joom. Если же нет жилки торговца, одежду можно отдать благотворительным организациям.
«Сейчас набирают популярность контейнеры «Благотворительный сбор вещей». Также прекрасной альтернативой подобным контейнерам станет жертвование одежды в хорошем состоянии храму или церкви. Только имейте ввиду, что одежда должна быть в хорошем состоянии: без прорех, затертостей, пятен, выстирана и выглажена. Также не очень корректным будет жертвовать нижнее и нательное белье», — предупредила Зобкова.
Вещи, которые уже вышли из строя и потеряли внешний вид, тоже могут принести пользу — их можно сдать на переработку в магазины и получить бонусы для новых красивых нарядов. Либо воспользоваться специальными контейнерами для такой одежды, они стоят во многих районах Петербурга.
«В силу своей работы я часто разбираю чужие гардеробы и небольшую часть одежды обычно рекомендую переделать в ателье. Это дает вещам вторую жизнь. Но для того, чтобы не ошибиться с вариантом переделки, нужен профессиональный взгляд стилиста. Иначе вы рискуете выкинуть деньги на ветер», — сказала Зобкова.
По ее убеждению, обдуманный подход к своему гардеробу и разумное потребление помогают сохранить не только деньги, но и природу.
Также Кати Зобкова перечислила антитренды для новогодних нарядов. По словам стилиста, излишними будут наряды из нарочито прозрачных тканей с глубоким декольте и минимальной длиной. Безумно помпезные платья со шлейфом на новогоднем торжестве тоже будут неуместны.