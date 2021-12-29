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Расхламляемся: как дать вторую жизнь ненужной одежде или куда ее пристроить
Общество
Расхламляемся: как дать вторую жизнь ненужной одежде или куда ее пристроить
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Перед Новым годом принято приводить в порядок дела, избавляться от ненужного хлама и вещей. Как правило, очень много всего скапливается на антресолях и занимает полки в шкафу. Чаще всего это одежда, которая либо вышла из моды, либо стала не по размеру, но случается так, что в «отложенных на всякий случай» оказываются и совершенно новые вещи. Что делать с вещами, которые и выкинуть жалко, и носить уже точно никто не будет, в беседе с ФАН рассказала стилист по одежде Кати Зобкова.

По словам специалиста, залежавшиеся вещи забирают энергию человека и не позволяют купить ту одежду, которая действительно нужна. При этом зачастую никто не догадывается, что подобным вещам можно подарить новую жизнь.

«Есть несколько вариантов, как поступить с хорошей одеждой, которую не носите, и которая лишь занимает место на полках. Во-первых, стоит пройтись по близкому кругу: поделиться вещами с знакомыми, друзьями подругами. Вполне возможно, кто-то с удовольствием примет эти вещи и будет их носить с удовольствием. Также можно воспользоваться достижениями современных технологий и запустить челлендж по обмену вещами с подписчиками в соцсетях», — предложила стилист.

Более хлопотный путь, но и более выгодный — это продать вещи через такие доски объявлений, как «Авито», «Юла» или Joom. Если же нет жилки торговца, одежду можно отдать благотворительным организациям.

Расхламляемся: как дать вторую жизнь не нужной одежде или куда ее пристроить
фото из личного архива Кати Зобковой /

«Сейчас набирают популярность контейнеры «Благотворительный сбор вещей». Также прекрасной альтернативой подобным контейнерам станет жертвование одежды в хорошем состоянии храму или церкви. Только имейте ввиду, что одежда должна быть в хорошем состоянии: без прорех, затертостей, пятен, выстирана и выглажена. Также не очень корректным будет жертвовать нижнее и нательное белье», — предупредила Зобкова.

Вещи, которые уже вышли из строя и потеряли внешний вид, тоже могут принести пользу — их можно сдать на переработку в магазины и получить бонусы для новых красивых нарядов. Либо воспользоваться специальными контейнерами для такой одежды, они стоят во многих районах Петербурга.

«В силу своей работы я часто разбираю чужие гардеробы и небольшую часть одежды обычно рекомендую переделать в ателье. Это дает вещам вторую жизнь. Но для того, чтобы не ошибиться с вариантом переделки, нужен профессиональный взгляд стилиста. Иначе вы рискуете выкинуть деньги на ветер», — сказала Зобкова.

По ее убеждению, обдуманный подход к своему гардеробу и разумное потребление помогают сохранить не только деньги, но и природу.

Также Кати Зобкова перечислила антитренды для новогодних нарядов. По словам стилиста, излишними будут наряды из нарочито прозрачных тканей с глубоким декольте и минимальной длиной. Безумно помпезные платья со шлейфом на новогоднем торжестве тоже будут неуместны.

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гардероб стилист кати зобкова зобкова
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