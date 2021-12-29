Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 11:57
11:55
Общество
Хабенский внес свое правило жизни в работу МХТ имени Чехова
11:52
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги
11:51
Происшествия
Утопивших в болоте под Челябинском родственницу зятя и тещу приговорили к колонии
11:49
Общество
В России изменятся правила постановки на учет некоторых автомобилей
11:49
Общество
Коммунальная авария на Рабфаковской улице в Петербурге привела к затоплению пяти этажей
11:47
Происшествия
Взявший в заложники мать сочинец ответит за посягательство на жизнь полицейских
11:41
Происшествия
В квартире устроившего стрельбу в больнице Светлограда врача нашли наркотики и оружие
11:41
Общество
Композитор Малахов сообщил о смерти жены после длительной борьбы с раком
11:39
Общество
Трасса Ростов-на-Дону — Элиста в 2022 году станет федеральной
11:38
Экономика
Руспродсоюз подсчитал, во сколько россиянам обойдутся блюда к новогоднему столу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американский политолог Гилтнер сравнил вмешательство США в Украину с трагедией во Вьетнаме

Политика
Американский политолог Гилтнер сравнил вмешательство США в Украину с трагедией во Вьетнаме
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 29 декабря. Вмешательство США во внутренние дела Украины — это роковая ошибка, которая может обернуться гибелью многих тысяч человек. Об этом Вашингтон предупредил эксперт по дипломатии и геополитики Бенджамин Гилтнер.

Комментарий Гилтнера приводит портал Newsweek. По его словам, американская дипломатия допустила в ситуации на Украине ряд фатальных ошибок, которые вместо разрешения кризисной ситуации лишь усугубили ее. Госдеп США не выполняет в случае с Киевом своих прямых функций — поиск вариантов выхода из напряженной обстановки, которые бы устроили всех.

Сейчас США находятся в принципиальном противостоянии с Россией, и ареной для него, по задумке Вашингтона, должна стать Украина. Однако, как отмечает Гилтнер, у Соединенных Штатов уже был трагический опыт, когда Белый дом пошел на принцип, и это обернулось потерей многих тысяч жизней. Однако ключевое отличие нынешней ситуации на Украине с операцией США в Азии в середине прошлого века заключается в том, объяснил собеседник Newsweek, что американские власти едва ли перейдут от слов к делу.

США уже терпят серьезные потери из-за украинской авантюры, как сообщает радио Sputnik, из-за Киева Вашингтону пришлось оставить в Средиземном море авианосец.

Американский политолог Гилтнер сравнил вмешательство США в Украину с трагедией во Вьетнаме
Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

«По сути, США остались во Вьетнаме, чтобы продемонстрировать Советскому Союзу, что они решительно намерены не дать Советам осмелиться бросить вызов США. На самом деле, смерть 58 тысяч американцев и более 500 тысяч вьетнамцев, падение Сайгона в 1975 году, после которого не последовало никакого международного крестового похода, возглавляемого Советским Союзом, сделали Вьетнамскую войну бессмысленной и трагической», — посетовал Бенджамин Гилтнер.

Россия также регулярно предостерегает США от вмешательства во внутренние дела Украины. Так, например, крымский сенатор Ольга Ковитиди отметила, что меры президента Джо Байдена для помощи киевскому режиму не находят поддержки даже у самих американцев.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Американский политолог Гилтнер сравнил вмешательство США в Украину с трагедией во Вьетнаме
украина россия сша вьетнам вмешательство newsweek
Комментировать