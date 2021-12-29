Вашингтон, 29 декабря. Вмешательство США во внутренние дела Украины — это роковая ошибка, которая может обернуться гибелью многих тысяч человек. Об этом Вашингтон предупредил эксперт по дипломатии и геополитики Бенджамин Гилтнер.

Комментарий Гилтнера приводит портал Newsweek. По его словам, американская дипломатия допустила в ситуации на Украине ряд фатальных ошибок, которые вместо разрешения кризисной ситуации лишь усугубили ее. Госдеп США не выполняет в случае с Киевом своих прямых функций — поиск вариантов выхода из напряженной обстановки, которые бы устроили всех.

Сейчас США находятся в принципиальном противостоянии с Россией, и ареной для него, по задумке Вашингтона, должна стать Украина. Однако, как отмечает Гилтнер, у Соединенных Штатов уже был трагический опыт, когда Белый дом пошел на принцип, и это обернулось потерей многих тысяч жизней. Однако ключевое отличие нынешней ситуации на Украине с операцией США в Азии в середине прошлого века заключается в том, объяснил собеседник Newsweek, что американские власти едва ли перейдут от слов к делу.

США уже терпят серьезные потери из-за украинской авантюры, как сообщает радио Sputnik, из-за Киева Вашингтону пришлось оставить в Средиземном море авианосец.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

«По сути, США остались во Вьетнаме, чтобы продемонстрировать Советскому Союзу, что они решительно намерены не дать Советам осмелиться бросить вызов США. На самом деле, смерть 58 тысяч американцев и более 500 тысяч вьетнамцев, падение Сайгона в 1975 году, после которого не последовало никакого международного крестового похода, возглавляемого Советским Союзом, сделали Вьетнамскую войну бессмысленной и трагической», — посетовал Бенджамин Гилтнер.

Россия также регулярно предостерегает США от вмешательства во внутренние дела Украины. Так, например, крымский сенатор Ольга Ковитиди отметила, что меры президента Джо Байдена для помощи киевскому режиму не находят поддержки даже у самих американцев.