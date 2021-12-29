Sohu: неожиданное усиление ВМФ РФ поставит крест на военных планах ВМС США в Черном море

Пекин, 29 декабря. Усиление военной активности ВМС США в Черном море обернулось крайне неожиданным ответом России, из-за которого американцы оказались в неудобном положении.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что в последнее время американские корабли стали чаще появляться у российских берегов. Иностранные военные регулярно устраивают провокации в отношении РФ, поэтому у страны не остается другого выбора, кроме как дать жесткий ответ, передает «ПолитРоссия».

«Россия анонсировала строительство 14 новых атомных подводных лодок, и уже через несколько лет они поступят в войска», — говорится в публикации.

Сообщение об усилении ВМФ РФ новыми подлодками стало полной неожиданностью для Пентагона. Американцы прекрасно понимают, что теперь им будет сложнее проводить операции. Эксперты отмечают, что российские АПЛ обладают впечатляющей мощью, которая поставит крест на военных планах США в Черном море и других регионах.

«Более того, если они продолжат отправлять свои корабли к российским берегам, то станут посмешищем для всего мира», — уверены авторы публикации.

В сердца американских моряков будет вселять ужас мысль о том, что рядом с боевой единицей ВМС США в самый неожиданный момент может всплыть российская подлодка. В Китае убеждены, что за показной отвагой западных военных будет скрывается страх.

Ранее сообщалось, что шесть дизель-электрических подлодок проекта «Варшавянка» досрочно поступят на вооружение Тихоокеанского флота РФ. Стоит отметить, что субмарины этого класса крайне сложно обнаружить, передает ytro.news.