Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 18:02
17:59
Происшествия
Полиция задержала отца Ивана Жданова за нарушение условий подписки о невыезде
17:56
Экономика
Путин: Россия достигла исторического рекорда по энергопотреблению в декабре
17:56
Весь мир
Адвокат рассказал о серьезных нарушениях в судебном процессе над Саддамом Хусейном
17:55
Общество
Путин заявил о важности обеспечения бесперебойной работы транспорта в новогодние праздники
17:54
Общество
Подруга Владимира Высоцкого Оксана Ярмольник исключила насильственную смерть артиста
17:52
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус предупредил о «цунами новых случаев» COVID-19 из-за «Омикрона»
17:51
Происшествия
Блогер Юрий Хованский встретит Новый год на свободе
17:49
Общество
Гендиректор ВОЗ призвал привить от COVID-19 к июлю 70% населения Земли
17:46
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге завершились спустя три часа
17:46
Шоу-бизнес
У Бузовой началась истерика во время выступления верхом на тигре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Киреев о «Граните»: Такие фильмы способствуют патриотическому воспитанию

Общество
Политолог Киреев о «Граните»: Такие фильмы способствуют патриотическому воспитанию
кадр из фильма «Гранит»  / 

На НТВ 28 декабря состоял премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Действие киноленты разворачивается в Республике Мозамбик. По сюжету, отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен. В то же время в Мозамбик прибывает главный герой фильма с позывным «Гранит». Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности террористов и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с террористами один на один.

Как отметил Владимир Киреев, «Гранит» — еще один фильм от создателей таких лент как «Турист» и «Солнцепек», описывающих международную политическую ситуацию в странах Африки. Значительная часть российского общества, особенно молодежь, находятся под впечатлением от участия российских инструкторов в решении конфликтов в странах, где они длились десятилетиями.

«Россия стала силой, которая приносит мир и безопасность в те регионы, где о них могли только мечтать. Это дает бонусы России на международной арене, формирует образ страны, которой небезразличны чужие беды. Такие фильмы способствуют патриотическому воспитанию для молодежи. Интересно и то, что фильмы сняты в практически документальных условиях, многие герои либо знакомы со своими прообразами, либо вообще не являются профессиональными актерами. «Гранит» не отступает от сложившейся традиции. И повествует об истории и месте, которые фактически являются близкими к документальным, просмотр фильма дает возможность окунуться в ситуацию, которую самостоятельно изучать просто опасно. Настоящее искусство должно давать возможность узнать что-то новое, и мы получаем такую возможность при просмотре фильма», — заключил Владимир Киреев.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Политолог Киреев о «Граните»: Такие фильмы способствуют патриотическому воспитанию
россия кино гранит фильм "гранит"
Комментировать