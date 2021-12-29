Политолог Киреев о «Граните»: Такие фильмы способствуют патриотическому воспитанию

На НТВ 28 декабря состоял премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Действие киноленты разворачивается в Республике Мозамбик. По сюжету, отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен. В то же время в Мозамбик прибывает главный герой фильма с позывным «Гранит». Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности террористов и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с террористами один на один.

Как отметил Владимир Киреев, «Гранит» — еще один фильм от создателей таких лент как «Турист» и «Солнцепек», описывающих международную политическую ситуацию в странах Африки. Значительная часть российского общества, особенно молодежь, находятся под впечатлением от участия российских инструкторов в решении конфликтов в странах, где они длились десятилетиями.

«Россия стала силой, которая приносит мир и безопасность в те регионы, где о них могли только мечтать. Это дает бонусы России на международной арене, формирует образ страны, которой небезразличны чужие беды. Такие фильмы способствуют патриотическому воспитанию для молодежи. Интересно и то, что фильмы сняты в практически документальных условиях, многие герои либо знакомы со своими прообразами, либо вообще не являются профессиональными актерами. «Гранит» не отступает от сложившейся традиции. И повествует об истории и месте, которые фактически являются близкими к документальным, просмотр фильма дает возможность окунуться в ситуацию, которую самостоятельно изучать просто опасно. Настоящее искусство должно давать возможность узнать что-то новое, и мы получаем такую возможность при просмотре фильма», — заключил Владимир Киреев.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.