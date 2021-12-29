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Филипп Киркоров рассказал, как планирует провести новогоднюю ночь

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 11:10
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал, как планирует провести новогоднюю ночь
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 29 декабря. Музыкант Филипп Киркоров поделился подробностями предстоящего празднования Нового года. Артист рассказал о торжестве и вспомнил необычную традицию.

Российские знаменитости активно готовятся встретить Новый год. Так, Филипп Киркоров признался, что планирует провести праздник скромно и по-семейному. Он также признался, что именно дети Алла-Виктория и Мартин помогают ему создать новогоднее настроение.

«Нужно обязательно проводить Новый год весело. С друзьями, с желаниями, с Дедом Морозом. Будем встречать дружно и весело, будем смотреть телевизор. Дети — мои главные помощники в организации новогоднего праздника», — поделился артист на пресс-конференции по случаю премьеры комедии «Елки-8».

Несмотря на скромные планы, каждый год детей Киркорова ждет появление Деда Мороза. В эту новогоднюю ночь он появится на санях в карете, запряженной оленями. Роль Деда Мороза традиционно исполняет Бедрос Киркоров, отец артиста.

После празднования Киркоров планирует путешествие в Майами, куда артист отправляется каждый год на январские каникулы. Дети музыканта посетят «Диснейленд» и остановятся в особняке Майкла Джексона.

Многие россияне традиционно проведут Новый год под программу «Голубой огонек». Лев Лещенко заступился за праздничную передачу и заявил о ее востребованности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров рассказал, как планирует провести новогоднюю ночь
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