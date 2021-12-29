Елена Валюшкина объяснила развод с Александром Яцко изменами супруга

Москва, 29 декабря. Актриса Елена Валюшкина рассказала о расставании со вторым мужем Александром Яцко. Артистка призналась, что не смогла сохранить брак из-за неверности актера.

Валюшкина познакомилась со вторым мужем во время работы над спектаклем. Служебный роман обернулся браком и рождением двоих детей, несмотря на предупреждения врачей о предполагаемом бесплодии.

Однако актерам не удалось сохранить семью. Валюшкина призналась в программе «Судьба человека», что ее брак распался из-за измен супруга.

«Я думаю, что в принципе Александр Яцко был активен в женском смысле. И во время брака со мной был активен, и после активен. Домашняя история его не очень привлекала. Я не знала, что он мне изменял. В любых отношениях нужна честность», — объяснила актриса.

Валюшкина отметила, что ее не раз предупреждали с помощью намеков о неверности мужа. Однако она не могла поверить в измены. Когда опасения артистки подтвердились, она решилась на развод, хотя долгое время пыталась сохранить семью ради детей.

Валюшкина также рассказала о попытках стать матерью. Звезда призналась, что врачи поставили крест на ее мечте еще в первом браке. Тогда артистка перенесла несколько операций, но забеременела лишь со вторым мужем.