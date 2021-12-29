Писательница Джоан Роулинг появится в спецвыпуске «Гарри Поттера»

Москва, 29 декабря. Британская писательница Джоан Роулинг появится в специальном выпуске «Гарри Поттера» — франшизы, которую она придумала. Об этом сообщила газета Independent.

По информации издания, во время спецвыпуска актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на них. После этого появится и сама писательница. Но не исключено, что после скандала покажут только архивные кадры с ее участием.

Спецвыпуск получил название «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В нем будет рассказана история создания фильма с помощью новых интервью с актерами. Шоу выйдет на HBO Max 1 января 2022 года, пишет «Культуромания». В спецвыпуске появятся Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые сыграли главных героев поттерианы.

По данным зарубежных СМИ, Роулинг не хотели звать в спецвыпуск из-за ее резких высказываний о трансперсонах. В обществе разразился скандал.