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Лента
29 декабря 11:56
11:55
Общество
Хабенский внес свое правило жизни в работу МХТ имени Чехова
11:52
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги
11:51
Происшествия
Утопивших в болоте под Челябинском родственницу зятя и тещу приговорили к колонии
11:49
Общество
В России изменятся правила постановки на учет некоторых автомобилей
11:49
Общество
Коммунальная авария на Рабфаковской улице в Петербурге привела к затоплению пяти этажей
11:47
Происшествия
Взявший в заложники мать сочинец ответит за посягательство на жизнь полицейских
11:41
Происшествия
В квартире устроившего стрельбу в больнице Светлограда врача нашли наркотики и оружие
11:41
Общество
Композитор Малахов сообщил о смерти жены после длительной борьбы с раком
11:39
Общество
Трасса Ростов-на-Дону — Элиста в 2022 году станет федеральной
11:38
Экономика
Руспродсоюз подсчитал, во сколько россиянам обойдутся блюда к новогоднему столу
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«Этот день в истории». Что произошло 29 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Самые интересные факты вы узнаете в ежедневной передаче «Этот день в истории».

Один из самых пронзительных и красивых музыкальных инструментов сегодня отмечает свой праздник. Виолончель миру открыл Людвиг Ван Бетховен. Именно после его произведений представительницу семейства смычковых по достоинству оценили другие композиторы.

Крылатая фраза «Аннушка уже разлила масло» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» знакома всем. Есть предположение, что прообраз главной героини афоризма — это московский трамвай «А», который в народе называли «Аннушка». Его маршрут, кстати, открылся ровно 110 лет назад.

29 декабря 1709 года на свет появилась дочь Петра I и Екатерины I. Елизавета Петровна правила Российской империей двадцать лет. Она прославилась масштабными балами и открытием первых гимназий.

О том, какая гостиница открылась в Москве в 1902 году, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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