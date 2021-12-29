«Этот день в истории». Что произошло 29 декабря, праздники, факты, люди

Самые интересные факты вы узнаете в ежедневной передаче «Этот день в истории».

Один из самых пронзительных и красивых музыкальных инструментов сегодня отмечает свой праздник. Виолончель миру открыл Людвиг Ван Бетховен. Именно после его произведений представительницу семейства смычковых по достоинству оценили другие композиторы.

Крылатая фраза «Аннушка уже разлила масло» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» знакома всем. Есть предположение, что прообраз главной героини афоризма — это московский трамвай «А», который в народе называли «Аннушка». Его маршрут, кстати, открылся ровно 110 лет назад.

29 декабря 1709 года на свет появилась дочь Петра I и Екатерины I. Елизавета Петровна правила Российской империей двадцать лет. Она прославилась масштабными балами и открытием первых гимназий.

О том, какая гостиница открылась в Москве в 1902 году, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».