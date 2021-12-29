Юрист предупредил дачников и туристов об опасности быть оштрафованными в период новогодних каникул

Москва, 29 декабря. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член Генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов обозначил основные штрафы, которые могут угрожать дачникам и туристам в период новогодних праздников.

По словам Кузнецова, наибольшие штрафы рискуют получить дачники, решившие отметить Новый год на природе, но пренебрегающие соблюдением строгих правил поведения. Как пояснил Кузнецов, дачный участок надо содержать в порядке, не допуская скопления мусора. Так, за участок, заваленный мусором, можно нарваться на штраф до 50 тысяч рублей. Сейчас штрафуют «даже за ненадлежащую высоту сугробов», размер штрафа составляет от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. За проделки своих животных тоже можно поплатиться, так как в случае нанесения вреда имуществу соседа придется возместить причиненный ущерб в полном размере, сообщает Life.

Кузнецов напомнил, что за несоблюдение правил пожарной безопасности грозит штраф до 5 тысяч рублей. Караются: сжигание мусора, нарушение правил приготовления шашлыков, разведение открытого огня. Стоит учесть, что за сбитый во время веселого времяпрепровождения дрон над дачным участком грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, плюс компенсация владельцу стоимости причиненного ущерба. Помывка автомобиля на участке может повлечь наложение штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а за нарушение закона о тишине грозит штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Что касается туристов, то, по мнению Кузнецова, им необходимо опасаться наказаний, связанных с нарушениями режима карантина. Юрист выделил такие виды штрафных санкций: от 15 до 40 тысяч рублей для физических лиц «за несоблюдение противоэпидемиологических и гигиенических правил при действующей угрозе распространения коронавируса по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ» и от 1 тысячи до 30 тысяч рублей за нарушение установленных правил поведения в режиме угрозы развития ЧС по статье 20.6.1 КоАП.

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