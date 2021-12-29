Минпромторг РФ: темпы роста цен на автомобили снизятся в 2022 году

Москва, 29 декабря. Минпромторг России ожидает замедления темпов роста цен на машины в 2022 году. Об этом заявил в беседе с журналистами глава ведомства Денис Мантуров.

Как отметил министр, Минпромторг считает нецелесообразным нормативно закреплять ограничения по наценкам на новые авто для дилеров. Однако игрокам рынка нужно искать приемлемые варианты и договариваться.

На меры поддержки спроса, включая льготные автокредиты, лизинг, в том числе электрокаров, субсидии на приобретение автомобилей на газомоторном топливе заложено в целом порядка 20 млрд рублей на 2022 год, добавил Мантуров.

Первая заявка на специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по электромобилям ожидается Минпромторгом в январе 2022 года, также сообщил глава министерства. Изначально, по его словам, это будет крупноузловая сборка (SKD) с последующим углублением локализации.