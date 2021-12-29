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В Кувейте в третий раз за год сформировано новое правительство

Весь мир
В Кувейте в третий раз за год сформировано новое правительство
Global Look Press  /  Asad / Xinhua

Эль-Кувейт, 29 декабря. Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед ас-Сабах накануне одобрил состав нового правительства страны во главе с Сабахом Аль Халидом ас-Сабахом, который ранее уже возглавлял кабинет министров страны.

В состав нового правительства вошли 15 человек, некоторые из них были переназначены. В частности, Мухаммад Абдель Латиф Аль Фарес сохранил должность министра нефти, а Ахмад Насер Аль Мухаммад ас-Сабах — министра иностранных дел страны. Кроме того, главой оборонного ведомства Кувейта остался Хамад Джабер Али ас-Сабах.

Новым руководителем минздрава был назначен Халид Мхавес Аль Саид. Известный критик бюджетной политики правительства Абдель Ваххаб Аль Рушаид стал министром финансов. Ранее он занимал должность главы Кувейтского экономического общества, которое представляет взгляды предпринимателей частного сектора. Аль Рушаид станет уже шестым главой минфина эмирата за последние восемь лет.

В новом кабинете министров представлена только одна женщина — Рана Абдалла Аль Фарес. Она заняла позиции государственного министра по муниципальным вопросам и государственного министра связи и информационных технологий.

В состав нового правительства также вошли три оппозиционных депутата. Это имеет символическое значение: впервые за 30 лет критики властей получили такое представительство в кабинете министров. Однако едва ли им удастся оказать значительное влияние на работу правительства, поскольку их назначили не на ключевые позиции.

Кувейт имеет давнюю историю отставок правительства. С 2006 года в стране сменилось 17 составов кабмина. Сформированный накануне состав глав ведомств стал уже третьим в уходящем году. Предыдущее правительство, также возглавляемое Сабахом Аль Халидом ас-Сабахом, ушло в отставку 14 ноября после того, как правитель страны помиловал ряд оппонентов в рамках национального диалога с представителями оппозиции. Однако 23 ноября Сабах ас-Сабах был вновь назначен премьер-министром.

Новому кабмину предстоит решить ряд экономических и социальных проблем. В частности, из-за длительных разногласий между правительством и парламентом власти уже долгое время не могут реализовать ряд стратегических инициатив, касающихся бюджета страны, в том числе закон о государственном долге, позволяющий эмирату выпустить облигации, гарантирующие ему возможность получать займы до 20 млрд динаров (66 млрд долларов) в течение 30 лет.

Напомним, что в Кувейте запрещены политические партии, однако парламент эмирата имеет гораздо больше влияние на жизнь страны, чем в других монархиях Персидского залива. В частности, национальное собрание имеет право принимать и блокировать законы, допрашивать министров и выносить вотумы недоверия высокопоставленным правительственным чиновникам. Именно поэтому между ведомствами и депутатами наблюдаются частые конфликты и тупиковые ситуации, которые на протяжении десятилетий приводили к перестановкам в правительстве и роспуску заксобрания.  

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