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Эксперты Роскачества перечислили правила выбора качественного вина на новогодний стол

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 10:49
Общество
Эксперты Роскачества перечислили правила выбора качественного вина на новогодний стол
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 29 декабря. Выбрать хорошее вино на новогодний стол может быть сложно из-за большого количества наименований. Эксперты Роскачества посоветовали обратить внимание на несколько важных аспектов.

Специалисты ведомства считают, что в первую очередь при покупке напитка следует смотреть на этикетку и условия хранения. В магазине вино должно храниться при температуре от 5 до 20 градусов.

«По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 С. Если бутылка на ощупь заметно теплая — это повод отказаться от покупки», — говорится на официальном сайте Роскачества.

Чтобы распознать вино с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку. На ней также должно быть указано место, где выращен виноград для напитка.

Около 85% российских игристых вин соответствуют повышенным стандартам Роскачества. Данные следуют из проведенной ведомством проверки 147 образцов.

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роскачество вино новогодний стол
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