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Политолог Кедми указал на отступление НАТО и США перед Путиным

Политика
Политолог Кедми указал на отступление НАТО и США перед Путиным
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 декабря. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс по сути капитулируют перед Россией и ее президентом Владимиром Путиным, уверен военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Недавно российский лидер подчеркивал, что Москва готова решительно реагировать на расширение военного блока на восток, в частности, на размещение контингента Альянса на Украине.

Кедми обратил внимание на отступление НАТО и США перед Путиным. Западные пропагандисты меняют тон, теперь в прессе считают вполне обоснованными некоторые условия РФ. Однако изначально оппоненты не хотели выстраивать диалог по этим вопросам, подчеркнул военный эксперт.

Политолог Кедми указал на отступление НАТО и США перед Путиным
ФБА «Экономика сегодня» /

«Вопрос идет о капитуляции. Полной и абсолютной, или частичной — это будет зависеть от уступок каждой из сторон, насколько они будут приемлемы для российского руководства. Но то, что теперь совершенно ясно — США и НАТО уйдут со своих позиций. Они начинают отступать — это факт. Насколько, где и в какой срок — увидим», — добавил Яков Кедми в эфире Rutube-канала News Front.

Ранее греческий политолог Пол Антонопулос указал на правоту Путина в связи с беспокойством из-за расширения Альянса. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон уже фактически признался в отказе от остановки эскалации отношений с Москвой.

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путин нато кедми
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