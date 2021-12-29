Северный флот РФ проведет совместные с ВМС Норвегии спасательные учения в 2022 году

Москва, 29 декабря. Военнослужащие Северного флота РФ планируют принять участие в совместных с Норвегией спасательных учениях «Баренц» в 2022 году.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что российские моряки продолжат взаимодействие с норвежскими коллегами по вопросам поиска и спасения людей на море и ликвидации последствий техногенных аварий. По имеющейся информации, Северный флот задействует в учениях несколько спасательных судов и авиацию объединения ВВС и ПВО, передает RT.

Ранее сообщалось, что ВС РФ расширяют зоны проведения военных маневров до территорий Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Отмечается, что в 2022 году они примут участие в шести международных учениях за рубежом.