Лена Миро ехидно отреагировала на слова Макеевой о муже-короле

Москва, 29 декабря. Блогер Лена Миро высмеяла актрису Анастасию Макееву после ее слов о супруге Романе Малькове, которого она считает королем. Едкий комментарий в адрес кинодивы она оставила в своем блоге в «Живом журнале».

Лена Миро не смогла устоять после высказывания 40-летней Макеевой, которая указала на место женщины и мужчины во Вселенной. Актриса считает, что существует иерархия, по которой представительница прекрасного пола не может быть выше мужчины. Якобы из-за смены позиций «нарушается поступление и распределение энергии».

Слова знаменитости рассмешили Лену Миро. Блогер недоумевает, как у артистки родилась мысль, что ее супруг для нее господин, а она должна быть ниже своего ненаглядного.

«Напомню, на дворе канун 2022 года. Да и самой Макеевой всего 40 лет. О, мой господин, я всю жизнь работала, чтобы сделать тебе зубы, купить для тебя домик в Турции, повесить герб на фасад. Потому что река не должна течь вспять, — пояснила Лена Миро. — Про родовые программы и травмы рода ничего внятного сказать не могу — ржу. Тут лучше обратиться к Саше Зверевой и [Виктории] Боне — они объяснят».

Анастасия Макеева замужем за Романом Мальковым уже несколько месяцев. Ее избранник до этого был женат на художнице Светлане и воспитывал четверых наследников. Говорят, что Макеева стала разлучницей, однако актриса опровергает это.