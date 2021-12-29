Дефицит газа в объеме 1 млрд кубометров ожидается весной на Украине

Киев, 29 декабря. Украина может столкнуться с серьезным дефицитом природного газа к концу отопительного сезона, сообщило издание «Главред».

Как уточняют украинские журналисты, стране будет не хватать примерно 1 млрд кубометров топлива. Это произойдет, если Киев не возобновит закупки газа или импорт окажется ниже предполагаемого.

Украина практически не получает газ с октября 2021 года. «Нафтогаз» и другие трейдеры пока не забронировали мощности на январь и, судя по всему, не собираются закупать топливо в начале года. Авторы материала не исключают, что проблемы с закупками могут привести к ситуации с невыполнением государством своих обязательств.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее заявлял, что запасов газа в украинских хранилищах больше, чем обычно. Однако, по его словам, если в феврале страна столкнется с сильными морозами, то могут возникнуть проблемы с отоплением.

Кроме того, Витренко признал безальтернативность российского газа. По его словам, страна не может обеспечить поступления топлива из других источников.