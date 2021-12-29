Политолог Сосновский назвал «американскими горками» отношения России и Германии

Москва, 29 декабря. Противники «Северного потока — 2» в Германии продолжат пытаться осложнить его ввод в эксплуатацию, считает политолог Александр Сосновский.

По словам немецкого эксперта, сейчас отношения России и Германии напоминают американские горки, причиной этому является позиция некоторых членов бундестага в отношении газопровода «Северный поток — 2». Новое Правительство ФРГ никак не может выработать единую политику по отношению к России, в частности, глава МИД Анналена Бербок выступает против сотрудничества с Москвой.

И все же политикам пришлось найти консенсус насчет «СП-2», уверен политолог. Этому поспособствовал глава МИД РФ Сергей Лавров, сравнивший новый подход Европейского союза к отношениям с Россией с «политической камасутрой».

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Сейчас они, видимо, разбирают на цитаты ответы Лаврова про "политическую камасутру". Конечно, они внимательно будут разбирать его слова о (канцлере ФРГ Олафе. — Прим. ФАН) Шольце и Анналене Бербок. Лавров был очень политически корректен», — высказался Сосновский.

Фактически Лавров поставил Германию в неудобное положение, так как Бербок согласилась, что ей придется идти в русле коалиционных соглашений в вопросе «Северного потока — 2», заключил политолог.

Ранее Лавров выразил надежду, что в отношениях с Россией западные «безумцы» не возьмут верх. По его словам, Москва никогда не превратится в «осажденную крепость» под давлением Запада.