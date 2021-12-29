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Роналду отреагировал на присуждение ему титула лучшего бомбардира в истории

Спорт
Роналду отреагировал на присуждение ему титула лучшего бомбардира в истории
Global Look Press  /  Mark Cosgrove/News Images via ww

Манчестер, 29 декабря. Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после после признания его лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards.

Футболист назвал прекрасным Дубай, где прошла торжественная церемония вручения наград. По словам 36-летнего португальца, это одно из важнейших футбольных мероприятий мира.

«Я горжусь, что год за годом добиваюсь признания на таком элегантном и престижном мероприятии, имеющем всемирное значение. Это уже одно из самых важных спортивных событий в мире, и получить столь значимую награду как лучший бомбардир в истории футбола — еще одна сбывшаяся мечта для меня. Спасибо, Дубай! Надеюсь, скоро увидимся!» — написал Роналду в своем Instagram-аккаунте.

В уходящем году португалец забил 46 голов. Больше Роналду на счету француза Карима Бензема (47), француза Килиана Мбаппе, норвежца Эрлинга Холанда (по 49) и поляка Роберта Левандовского (69).

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) включила Роналду и аргентинского нападающего Лионеля Месси в список претендентов на попадание в символическую сборную 2021 года.

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Криштиану Роналду футбол манчестер юнайтед
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