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Путин передал на рассмотрение Госдуме законопроект «О гражданстве Российской Федерации»

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 10:38
Общество
Путин передал на рассмотрение Госдуме законопроект «О гражданстве Российской Федерации»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин передал на рассмотрение Госдуме законопроект о гражданстве.

Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

«Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», — говорится в пояснительной записке.

Иностранные граждане за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России с 1 января 2022 года. Введенные президентом Владимиром Путиным временные меры для трудовых мигрантов заканчиваются 31 декабря этого года.

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